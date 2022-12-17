Россия с 2023 года начнёт запускать в 2 раза больше межконтинентальных баллистических ракет

По словам генерала Каракаева, количество пусков увеличится в 2 раза. В 2022 году МБР запускались 4 раза в течение года, в 2023 планируется произвести 8 пусков. Пуски будут осуществляться с полигонов Плесецк и Капустин Яр.

Каракаев отметил, что не менее чем за сутки американская сторона оповещается о пуске ракет через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности.

«В 2023 году планируется провести восемь пусков МБР, причём как с космодрома Плесецк, так и с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр», — рассказал генерал-полковник.