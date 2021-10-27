Россия сделает базу для атомных подлодок на Камчатке неуязвимой для США

На базе расширят инфраструктуру и усилят защиту. Для этого сейчас достраивают железобетонные укрытия высотой 50 метров, предназначенные как для защиты от стихийных бедствий, так и от авиации вероятного противника. Также на базе ждут современный плавучий причал ПМ-61М1, у стенок которого могут стоять две субмарины или два корабля. Также причал позволит подавать на корабли воду и электроэнергию, телефонную связь с берегом и обеспечит погрузочно-разгрузочные работы. Причал станет местом базирования субмарин 995А типа «Борей-А».

Ко всему прочему в Вилючинске усилят ПДСС — подразделения подводных диверсионных сил и средств, которые будут защищать лодки при выходе в море и непосредственно на базе.