Наука и технологии
Сегодня в 09:51
Россия составит список опасных для страны сайтов
А также "дорожную карту" по защите несовершеннолетних от пагубного воздействия цифровых платформ
Издание РИА Новости, ссылаясь на слова главы комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрея Климова, сообщила о том, что Россия сформирует список опасных для страны цифровых ресурсов.
Ожидается, что комиссией этот список будет утвержден уже к сентябрю текущего года.
“"В ежегодном докладе комиссии планируется выделить раздел о фактах деструктивного влияния иностранных цифровых платформ. Планируем к сентябрю завершить работу по составлению списка наиболее опасных для России цифровых ресурсов, — поделился парламентарий.
Помимо прочего Климов сообщил о необходимости добавления понятия «цифрового суверенитета» в правовое поле.
Также выяснилось, что комиссия, объединившись со специалистами профильных ведомств, намерена реализовать “дорожную карту” по защите несовершеннолетних от пагубного воздействия цифровых платформ.