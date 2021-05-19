Россия составит список опасных для страны сайтов

Ожидается, что комиссией этот список будет утвержден уже к сентябрю текущего года.

“"В ежегодном докладе комиссии планируется выделить раздел о фактах деструктивного влияния иностранных цифровых платформ. Планируем к сентябрю завершить работу по составлению списка наиболее опасных для России цифровых ресурсов, — поделился парламентарий.

Помимо прочего Климов сообщил о необходимости добавления понятия «цифрового суверенитета» в правовое поле.

Также выяснилось, что комиссия, объединившись со специалистами профильных ведомств, намерена реализовать “дорожную карту” по защите несовершеннолетних от пагубного воздействия цифровых платформ.