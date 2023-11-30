Россия снова начнёт финансировать разработчиков ПО

Минцифры планирует возобновить выдачу грантов IT-разработчикам с 2024 года, внеся изменения в софинансирование проектов. Новые правила предполагают снижение государственного финансирования с 80% до 50%. В 2025 году также планируется внедрение новой программы грантов.

В текущем году Минцифры предоставит гранты по линии фонда Бортника и ИЦК. Фонд «Сколково» в 2023 году поддержит значимые проекты на сумму 0,4 млрд рублей. На 2024 год из бюджета выделено 3,2 млрд рублей на гранты «Сколково», а РФРИТ сможет поддержать проекты на 7,2 млрд рублей.

Решение возобновить гранты было принято после приостановки выдачи в связи с арестом экс-замминистра Максима Паршина. Минцифры также пересматривает подход к грантовой поддержке, предпочитая льготное кредитование. Новые меры направлены на оптимизацию затрат на импортозамещение и обеспечение конкурентоспособности отечественных проектов.

Компании, такие как «Северсталь», подчёркивают эффективность грантов через ИЦК, но опросы показывают, что почти половина российских IT-разработчиков не видят реального влияния ИЦК и ЦКР на софтверную индустрию.