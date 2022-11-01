Россия снова оштрафовала «Википедию» за отказ удалить запрещённую информацию

16:48, 01 ноября 2022
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Россия снова оштрафовала «Википедию» за отказ удалить запрещённую информациюНа 2 млн рублей
Московский суд снова оштрафовал оператора интернет-энциклопедии «Википедия» компанию Wikimedia за отказ удалить запрещённую информацию, касающуюся проводимой на Украине спецоперации.
Штраф составил 2 млн рублей. Это не первый штраф, который получает «Википедия». В апреле оператора энциклопедии оштрафовали на 3 млн рублей по той же причине, позднее за неудаление «запрещённого контента», ещё на 2 млн.
С мая Wikimedia Foundation внесена в реестр иностранных предприятий, ведущих свою деятельность в интернете на территории России.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей КадуковТеги:
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