Россия снова оштрафовала «Википедию» за отказ удалить запрещённую информацию

Штраф составил 2 млн рублей. Это не первый штраф, который получает «Википедия». В апреле оператора энциклопедии оштрафовали на 3 млн рублей по той же причине, позднее за неудаление «запрещённого контента», ещё на 2 млн.

С мая Wikimedia Foundation внесена в реестр иностранных предприятий, ведущих свою деятельность в интернете на территории России.