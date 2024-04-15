Россия совместно с США построят универсальные стыковочные модули

Опубликовано 15 апреля 2024, 20:42
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Россия совместно с США построят универсальные стыковочные модулиСейчас проект находится на стадии переговоров
Глава «Роскосмоса» рассказал о планах построить универсальные стыковочные модули совместно с NASA
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что ведутся переговоры с NASA о создании унифицированных стыковочных модулей. Он подчеркнул, что это делается для обеспечения безопасности космонавтов, поскольку жизнь на орбите ценится дорого.
Борисов отметил, что важно, чтобы в случае нештатных ситуаций американские и российские корабли могли взаимодействовать друг с другом. В его словах звучит призыв к спасению людей, подчёркивая, что это главное в данном контексте.