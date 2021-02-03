Россия создала электроракетный двигатель для исследования дальнего космоса

Работа над проектом велась в течение трёх лет. В этот период двигатель не только разрабатывали, но и всячески тестировали, пишет CNews. Специалисты заявляют, что новинка может стать «ключевым элементом аппаратов или разгонных блоков», которые будут внедряться при исследовании глубин космического пространства.

При этом представители мэрии Москвы отметили, что компания-разработчик электродвигателя получил в 2020 году грант и субсидию на более 37,5 млн рублей. Именно эти деньги, по словам заместителя главы столицы Натальи Сергуниной, позволили компании успешно завершить стендовые испытания.