Россия создала очередной спутник для системы Глонасс

Аппарат прошёл все необходимые испытания и после заключительного тестирования будет подготовлен к отправке на космодром.

«В ходе производства уже проведены электрические, вибрационные, термовакуумные испытания спутника, а также проверки электромагнитной совместимости его бортового оборудования», — сообщили в ИСС.