Россия создала очередной спутник для системы Глонасс

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Россия создала очередной спутник для системы ГлонассАппарат скоро отправят на космодром
Компания «Информационные спутниковые системы» сообщила о завершении строительства пятого по счёту навигационного спутника «Глонасс-К».
Аппарат прошёл все необходимые испытания и после заключительного тестирования будет подготовлен к отправке на космодром.
«В ходе производства уже проведены электрические, вибрационные, термовакуумные испытания спутника, а также проверки электромагнитной совместимости его бортового оборудования», — сообщили в ИСС.