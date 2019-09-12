Россия создала оружие для отстрела врагов по номеру телефона

Так, комплекс включает в себя сразу три беспилотника “Орлан-10”, а также пункт управления на базе грузовика КамАЗ-5350. Информация, после того как она собрана РБ-341В, поступает в автоматизированную систему управления войсками. К ней же подключены бойцы артиллерии, летчики и расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов.

”Действует новая армейская система достаточно просто. Аппаратура, установленная на беспилотники, дистанционно подключается к базовой станции и перехватывает поток информации. В случае если мобильный телефон включен, его местоположение с точностью до нескольких метров можно будет узнать сразу же — по номеру”, — рассказал генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков.