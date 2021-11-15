Россия создала первый в мире препарат от COVID-19

Министр подчеркнул, что разработанный в России препарат сможет оборвать течение COVID-19 на начальном этапе заражения. При этом, по его словам, ни у одной страны в мире нет лекарства от коронавируса.



В России первый отечественный препарат для лечения коронавируса зарегистрировали 12 ноября — он называется «Арепливир», до конца года препарат уже поступит в больницы. В компании-разработчика «Промомед» рассказали, что они первые смогли создать инъекционную форму фарапиравира, несмотря на то что порошок не растворяется в воде.



Ранее президент страны Владимир Путин рассказал россиянам о лекарстве от коронавируса. Он уверяет, что в ближайшее время отечественные лекарственные препараты будут использоваться в больницах для лечения COVID-19.