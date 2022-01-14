Россия создала роботов для поиска мин под водой

Такое решение было принято Министерством обороны России после успешного разминирования Финского залива кораблями Балтийского флота. Там до сих пор находят немецкие мины времён Великой отечественной войны.

«Марлин-350» развивают скорость до 2,5 узлов, или 5 км/ч, их длина составляет не более 1 метра, а вес — 50 кг. Роботы могут находить мины и другие подводные объекты при проведении подводно-технических, поисковых и осмотровых работ. Они оснащены оптическим системами, обнаруживающими цель, а после аппарат устанавливает на объект подрывной заряд.

За счёт использования новых подводных роботов повысится безопасность тральщиков. Всего ВМФ будет передано 45 аппаратов.