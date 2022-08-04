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Россия создала винтовку, способную остановить танк

Удивительная мощь в компактном форм-факторе
В Сети появилась информация о возможностях новейшей российской тактической винтовки TSVL-8 «Сталинград».
Россия создала винтовку, способную остановить танк

По словам директора «Музея войск противовоздушной обороны» Юрия Кнутова, данная модель способна остановить танк. При этом он напомнил, что дальность действия винтовки составляет 1,5 км — это позволяет выводить из строя командный состав противника.

Кроме того, возможно выводить из строя даже бронетехнику, если правильно выбрано место ведения огня. Всего-навсего одним патроном из строя выводятся танки и бронетранспортёры. Подобного рода оружие создано, чтобы пробивать бронежилеты.

Юрий Кнутов

Напомним, что ранее бывший старший руководитель Пентагона рассказал о наличии у России «идеального космического оружия». Таковым он назвал не противоспутниковые ракеты, а лазерную установку «Калина».

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