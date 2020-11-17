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Россия создаст базу для кораблей с ядерными установками в Африке
Судя по всему, ее расположение на территории Судана будет бесплатным для России
Как стало известно, президент России Владимир Путин одобрил предложение, выдвинутое правительством, касательно создания базы для кораблей с ядерными установками. Таким образом, Россия создаст данную базу, как и планировалось, в Африке.
Новый пункт материально-технического обеспечения ВМФ России расположится в Судане, сообщается на интернет-портале правовой информации. При этом российский президент также поручил Минобороны страны подписать соответствующее соглашение от имени Российской Федерации.
Напомним, что ранее в ноябре в сети уже появлялась информация о намерении Судана предоставить на безвозмездной основе территорию для пункта ВМФ России. На ней будет возможно размещение до четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой. При этом Судан ограничил численность личного состава на базе — он не должен превышать 300 человек.