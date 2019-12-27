Россия создаст компьютеризированные доспехи для солдат будущего

Речь идет о “Сотник-БП”, представляющем из себя разработку боеприпасов, о “Сотник-СО”, в рамках которого разрабатывается новейшее стрелковое оружие и о “Сотник-СИБ”, специальной индивидуальной бронезащите. На данный момент проект находится на стадии утверждения тактико-технического задания, после чего будут определены исполнители. Правда, все еще не ясно, как именно будет проходить отбор: на конкурсной ли основе или же в формате единственного исполнителя. Стадия опытно-конструкторских работ рассчитана на 2020—2023 годы.

К слову, самой ожидаемой частью новейшей экипировки солдата будущего может стать пассивный экзоскелет. Так, в связи с использованием самых инновационных материалов, а также совмещению функций отдельных элементов, общий вес комплекта может быть снижен на 20% и достигать всего лишь 20 кг. Поставки нового вооружения должны начать уже в 2025 году.