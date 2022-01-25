Россия создаст новейшие мини-ракеты для самолётов и кораблей

При этом он отдельно отметил тот факт, что миниатюризация подобных изделий является одной из сложнейших задач для конструкторов.

Напомним, что ранее Обносов раскрыл информацию о создании в России двухзвенной системы защиты побережья и морских коммуникаций. В состав системы включены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». С её помощью можно поразить любые надводные и береговые цели.