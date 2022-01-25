Россия создаст новейшие мини-ракеты для самолётов и кораблей

Россия создаст новейшие мини-ракеты для самолётов и кораблейРабота над ними уже началась
По словам генерального директора КТРВ Бориса Обносова, прямо сейчас инженеры вовсю работают над созданием проекта.
На сегодняшний момент, я считаю, что одно из ключевых направлений в развитии авиационно-ракетной техники, морской техники — это миниатюризация тех изделий, которые мы прорабатываем. Всем понятно, что если задачу можно решить, допустим, изделием, которое весит 100 кг вместо одной тонны, то, естественно, таких изделий можно больше разместить на носителе, и это будет эффективнее.
При этом он отдельно отметил тот факт, что миниатюризация подобных изделий является одной из сложнейших задач для конструкторов.
Напомним, что ранее Обносов раскрыл информацию о создании в России двухзвенной системы защиты побережья и морских коммуникаций. В состав системы включены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». С её помощью можно поразить любые надводные и береговые цели.