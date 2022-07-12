Россия создаст новейшую ракету для уничтожения авианосцев

По данным ТАСС, данная модель ракеты в первую очередь разрабатывается с прицелом на поражение крупных надводных целей. В качестве примера источники агентства привели авианосцы.

Также они рассказали, что характеристики «убийцы авианосцев» очень напоминают таковые у китайских ракет аналогичного класса DF-21D и DF-26. При этом ожидаемая дальность полёта «Змеевика» составляет до 4 тыс км.

Напомним, что ранее в июне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о запуске серийного производства ракет Сармат. При этом первым оружие будущего должен получить один из полков Ужурского ракетного соединения.