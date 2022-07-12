Россия создаст новейшую ракету для уничтожения авианосцев

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Россия создаст новейшую ракету для уничтожения авианосцевС дальнобойностью до 4 тысяч километров
В Сети появилась информация о свежей разработке российских инженеров. Они активно работают над созданием новейшей баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением.
По данным ТАСС, данная модель ракеты в первую очередь разрабатывается с прицелом на поражение крупных надводных целей. В качестве примера источники агентства привели авианосцы.
Также они рассказали, что характеристики «убийцы авианосцев» очень напоминают таковые у китайских ракет аналогичного класса DF-21D и DF-26. При этом ожидаемая дальность полёта «Змеевика» составляет до 4 тыс км.
Напомним, что ранее в июне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о запуске серийного производства ракет Сармат. При этом первым оружие будущего должен получить один из полков Ужурского ракетного соединения.