Россия создаст новую реактивную систему залпового огня и «умные» снаряды к ней

По информации, речь идёт о 300-мм РСЗО, создаваемой на базе системы «Кама». К «Сарме» будут разработаны «умные» высокоточные боеприпасы.

Новая РСЗО получит усовершенствованную автоматизированную систему наведения и управления огнём.