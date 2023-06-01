Наука и технологии
19:15, 01 июня 2023
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Россия создаст новую реактивную систему залпового огня и «умные» снаряды к ней

Новая система разрабатывается на базе РСЗО «Кама»

Стало известно о разработке новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Сарма». Система будет отличаться повышенной мобильностью.

По информации, речь идёт о 300-мм РСЗО, создаваемой на базе системы «Кама». К «Сарме» будут разработаны «умные» высокоточные боеприпасы.

Новая РСЗО получит усовершенствованную автоматизированную систему наведения и управления огнём.

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