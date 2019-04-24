Россия создаст «охотников» на американские подлодки

Пятое поколение российских подводных лодок опередит по техническим параметрам все, что есть у американцев. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью телеканалу «Звезда».

По словам эксперта, в США планируют выпуск 28 подводных лодок типа Virginia, а в России — только восемь подлодок проекта 885 «Ясень». Тем не менее, он отметил, что американские военные боятся «Ясеней». Леонков заявил: «США заложили 28 "Вирджиний", а у нас всего 8 "Ясеней". И они так наших "Ясеней" боятся».

Относительно будущего он отметил: «А мы еще готовим следующее пятое поколение, о котором они даже и не думали. Пятое поколение опередит по техническим параметрам все, что есть у американцев. И это можно будет назвать "тихий охотник" за американскими подводными лодками и за американским флотом».

Леонков подчеркнул, что российский подводный флот выигрывает у американского в качественных параметрах, и уверен, что гегемония Штатов в океане подходит к концу.