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Россия создаст реестр "токсичного" контента на манер "Википедии"Проект пока не утвержден
Игорь Ашманов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что в стране может появиться реестр “токсичного” контента.
Ашманов рассказал, что обсуждал проект реестра с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором АНО «Диалог» Алексеем Гореславским. В такой список могут внести данные о вреде прививок, отказа от рождения детей, ЛГБТ-сообществах и зоофилии.
Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что-то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время
Игорь Ашманов
Член СПЧ
По их мнению, подобный контент нужно блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ. Данные в этом каталоге будут маркировать по степени “токсичности”: от нежелательного до запрещенного.
Источник: Ведомости