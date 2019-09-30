Россия создаст систему для проверки обмана в составе продуктов

”В 2019 году вводится автоматизированная система "Меркурий" в молочной промышленности (контроль сырья и продуктов при их производстве, обороте и перемещении). Предложение заключается в том, чтобы система "Меркурий" контролировала не только молоко, но и пальмовое масло”, — говорится в законодательных предложениях Брянской области.

Напомним, что в течение года в Российской Федерации будет завершено внедрение электронной системы "Меркурий". Она призвана решить точно те же задачи прослеживаемости товаров, что и система маркировки. К слову, еще в начале августа Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым НДС для пальмового масла будет увеличен до 20%.