Россия создаст собственные вживляемые протезы к 2026 году

Эксперты из России готовятся к созданию экзопротезов, которые можно будет вживлять в кости рук и ног. Ожидается, что первые образцы будут готовы к 2026 году. Эта технология похожа на то, как ставят импланты для восстановления зубов. Идея в том, чтобы создать протезы, которые будут управляться через сигналы от мышц и нервов, делая ощущения близкими к естественным движениям.

По словам Алексея Комягина, директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы, эти экзопротезы будут намного удобнее, чем традиционные протезы. Они будут имплантироваться в кости и будут контролироваться через электроды, связанные с мышцами. Это даст возможность пользователям ощущать и управлять искусственной конечностью так, как если бы это была их настоящая рука или нога.

Процедура установки такого протеза будет включать в себя введение специального штифта из титана с покрытием из гидроксиапатита в кость. Этот штифт будет служить основой для протеза. Электроды, подключённые к нему, будут считывать сигналы от мышц, позволяя контролировать протез и передавать ощущения.

Команда из нескольких организаций, включая компанию «Моторика», союз «Кибератлетика», и группу компаний «Салют Орто», работает над этим проектом. Они сотрудничают с учёными из Сколковского института науки и технологий. Все это делается в рамках Национальной технологической инициативы, и их цель — сделать протезирование более удобным и эффективным для пользователей.