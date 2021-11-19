Россия создаст "умные" снаряды для самоходных орудий

Наука и технологии
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Россия создаст "умные" снаряды для самоходных орудийЧтобы раскрыть их полный функционал.
Михаил Матвеевский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России, генерал-лейтенант сообщил, что самоходные орудия «Коалиция-СВ» получат умный высокоточный боеприпас, действующий по принципу «выстрелил и забыл».
По словам генерал-лейтенанта, без подобного снаряда невозможно полностью реализовать заложенные в конструкцию образца тактико-технические характеристики по дальности, точности стрельбы и оперативности выполнения огневых задач. Он также подчеркнул, что самоходное орудие “разрабатывается и будет поступать на вооружение с полной номенклатурой боеприпасов основного и специального назначения, в состав которой входят и управляемые снаряды”.
В январе стало известно, что новейшую российскую самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ» испытали в режиме «шквал огня». Стоит отметить, что установка выпустила шесть снарядов, которые поразили одну мишень одновременно.
Источник: Известия