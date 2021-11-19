Россия создаст "умные" снаряды для самоходных орудий

По словам генерал-лейтенанта, без подобного снаряда невозможно полностью реализовать заложенные в конструкцию образца тактико-технические характеристики по дальности, точности стрельбы и оперативности выполнения огневых задач. Он также подчеркнул, что самоходное орудие “разрабатывается и будет поступать на вооружение с полной номенклатурой боеприпасов основного и специального назначения, в состав которой входят и управляемые снаряды”.



В январе стало известно, что новейшую российскую самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ» испытали в режиме «шквал огня». Стоит отметить, что установка выпустила шесть снарядов, которые поразили одну мишень одновременно.