Россия создаст устройство для уничтожения крупного космического мусора

Наука и технологии
Сегодня в 12:10
1 мин.
Россия создаст устройство для уничтожения крупного космического мусораИ даже не придётся отправлять для этих целей людей на орбиту
В сети появилась информация о свежей российской разработке. Специалисты корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) прямо сейчас работают над специализированным аппаратом, призванном сводить с орбиты Земли космический мусор.
Рассказал о новом проекте заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов. По его словам, мусор на орбите представляет всё более выраженную угрозу. В том числе для осуществления космической деятельности.
Так как столкновение спутника даже с объектом размером чуть более 10 см грозит потерей функциональности, а то полным разрушением аппарата, российские специалисты приняли решение создать специальное устройство, которое помогло бы избежать подобного.
Ожидается, что инженеры разработают космического уборщика, который будет представлять собой маневрирующий аппарат. У него будет несколько функций, в числе которых сбрасывание мусора с орбиты для последующего сгорания в атмосфере Земли.
Источник: ТАСС