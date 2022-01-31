Россия создаст устройство для уничтожения крупного космического мусора

Рассказал о новом проекте заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов. По его словам, мусор на орбите представляет всё более выраженную угрозу. В том числе для осуществления космической деятельности.

Так как столкновение спутника даже с объектом размером чуть более 10 см грозит потерей функциональности, а то полным разрушением аппарата, российские специалисты приняли решение создать специальное устройство, которое помогло бы избежать подобного.

Ожидается, что инженеры разработают космического уборщика, который будет представлять собой маневрирующий аппарат. У него будет несколько функций, в числе которых сбрасывание мусора с орбиты для последующего сгорания в атмосфере Земли.