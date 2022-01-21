Россия стала единственной страной с авиаперелётами на старых 20-летних Boeing 767-200ER

Семейство Boeing 767 начали выпускать ещё в 1981 году, а самолёты Boeing 767-200ER в модификациях VP-BAG, VP-BAI, VP-BAL были построены в 2001 году. Они принадлежат российскому авиаперевозчику компании Utair и регулярно летают по таким маршрутам, как Москва-Ташкент, Москва-Анадырь, Москва-Якутск и Москва-Душанбе, Москвы-Ереван и Махачкала-Джидда.

Другие Boeing 767-200 больше нигде в мире не используются для регулярных пассажирских перевозок, а только в качестве грузовых и правительственных машин, либо для чартерных рейсов.