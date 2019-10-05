Россия стала лидером по числу безналичных платежей смартфоном

По мнению экспертов, столь феноменальный рост был стимулирован сочетанием дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупными инвестициями в новые технологии внутри страны. Также они заключили, что именно в России наблюдается самое успешное внедрение бесконтактных платежей с использованием мобильных сервисов, таких как Apple Pay и Google Pay.

Напомним, что согласно последним данным, с 2010 года объем платежей в России рос в среднем на 22,1% в год. Правда, если верить аналитикам, в ближайшие девять лет скорость рост сократится и составит “всего лишь” 11,8% годовых.