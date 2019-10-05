Наука и технологии
Сегодня 15:37
Россия стала лидером по числу безналичных платежей смартфоном
Ну оно и не удивительно, учитывая, что у нас в любой деревне принимают оплату по Apple Pay и Google Pay
По подсчетам международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, в период с 2011 по 2019 года Россия стала мировым лидером по количеству бесконтактных платежей, проводимых при помощи смартфона.
По мнению экспертов, столь феноменальный рост был стимулирован сочетанием дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупными инвестициями в новые технологии внутри страны. Также они заключили, что именно в России наблюдается самое успешное внедрение бесконтактных платежей с использованием мобильных сервисов, таких как Apple Pay и Google Pay.
Напомним, что согласно последним данным, с 2010 года объем платежей в России рос в среднем на 22,1% в год. Правда, если верить аналитикам, в ближайшие девять лет скорость рост сократится и составит “всего лишь” 11,8% годовых.
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