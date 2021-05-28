Наука и технологии
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Россия стала лидером по распространению лживой информации в сети по версии Facebook
Но у неё уже начали учиться другие страны, в том числе и США
Крупнейшая в мире соцсеть Facebook опубликовала свежий отчёт. В нём она рассказала о борьбе с дезинформацией в период с 2017 по 2020 гг. Как оказалось, лидером по распространению лживой информации в сети оказалась Россия.
Представители Facebook уточнили, что за четыре года компанией были ликвидированы более 150 сетей "скоординированного недостоверного поведения" (CIB). Из них 27 так или иначе были связаны с Россией, пишет Коммерсантъ.
Более того, из них этих 27 сетей 15 имели отношение к Агентству интернет-исследований, более известной как «Фабрика троллей». 4 сети связали со спецслужбами России, а 2 — с медиакомпаниями.
Те же исследователи отметили, что «российский опыт» переняли и другие страны. В том числе Иран, Мьянма, США и Украина.