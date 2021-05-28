Россия стала лидером по распространению лживой информации в сети по версии Facebook

Более того, из них этих 27 сетей 15 имели отношение к Агентству интернет-исследований, более известной как «Фабрика троллей». 4 сети связали со спецслужбами России, а 2 — с медиакомпаниями.

Те же исследователи отметили, что «российский опыт» переняли и другие страны. В том числе Иран, Мьянма, США и Украина.