Россия стала первой в мире страной с зарегистрированной вакциной от COVID-19 для животных

Известно, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на животных были начаты в России еще в октябре. Прививали собак, кошек, норок, лис и прочих животных.

”Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу”, — поделился Константин Савенков, замглавы Россельхознадзора.

На этом научная работа не останавливается. Специалистам также необходимо выяснить, в течение какого времени сохраняется сформированный после прививки иммунитет. В то же время, “Карнивак-Ков” на данный момент уже можно купить у разработчика. Стоимость двух доз составляет 599 рублей.