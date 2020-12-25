Россия стала третьей в мире страной по количеству камер видеонаблюдения

Так, согласно обнародованным данным, Россия оснащена 13,5 млн камер видеонаблюдения. То есть, на каждую тысячу человек приходится 93,2 штуки. Порядка 58,7% камер принадлежат коммерческим организациям и установлены с целью ограничения краж и обеспечения безопасности. В то же время, 32,8% камер установлены из госбюджета и расположены в госучреждениях, школах, больницах и на дорогах. Лично россияне из 13,5 млн камер владеют 8,5%.

На первом месте по количеству камер видеонаблюдения расположился Китай, имеющий 200 млн камер, тогда как на втором месте расположились США с 50 млн штук.