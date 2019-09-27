Ferra

Россия теряет контроль над океанами из-за недальновидности флота

В какой-то степени даже из-за отсутствия финансирования
Российское издание “Свободная Пресса” выпустило материал, в котором рассказала о проблемах российской военно-морского флота. Так, оказывается отечественный флот, из-за отсутствия должного финансирования, плавно теряет статус океанского. Вместо крупных кораблей, например, строятся малые, тем самым превращая наш флот в прибрежную силу.

”Однако деградировал не только флот, но и судостроительная промышленность, которая должна поддерживать в боеспособном состоянии уже имеющиеся корабли и строить новые”, — утверждает издание, напоминая при этом о слишком затянутом процессе строительства крупных кораблей.

Напомним, что еще в августе этого года в The National Interest появилась заметка, в которой говорилось о том, что военно-морской флот России в сжатые сроки избавляется от крупных, пускай и старых, кораблей, выбирая вместо них малые. Из-за этого, по словам зарубежного издания, отечественный флот превращается из глобальной силы в региональную.

Самое читаемое