Россия теряет контроль над океанами из-за недальновидности флота

”Однако деградировал не только флот, но и судостроительная промышленность, которая должна поддерживать в боеспособном состоянии уже имеющиеся корабли и строить новые”, — утверждает издание, напоминая при этом о слишком затянутом процессе строительства крупных кораблей.

Напомним, что еще в августе этого года в The National Interest появилась заметка, в которой говорилось о том, что военно-морской флот России в сжатые сроки избавляется от крупных, пускай и старых, кораблей, выбирая вместо них малые. Из-за этого, по словам зарубежного издания, отечественный флот превращается из глобальной силы в региональную.