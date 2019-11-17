Россия удивит иностранцев новшествами для борьбы с дронами

”Ожидаем огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками. К сожалению, Ближний Восток одним из первых регионов мира узнал о реальности угрозы, исходящей от малых и сверхмалых дронов, попавших в руки террористов. Сегодня "Рособоронэкспорт" представляет широчайшую линейку средств, способных защитить от этой новой опасности любые объекты и территории”, – рассказал Александр Михеев, генеральный директор "Рособоронэкспорта".

По словам главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, на выставке будет показано современное российское оборудование радиоэлектронной борьбы на различных носителях, в числе которого такие мобильные системы, как “Сапсан-Бекас”, “Купол-ПРО”, “Пищаль-ПРО”. ”Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов”, - отметил Чемезов.