Россия удвоит количество запусков ракет в космос в 2020 году

Если взять официальную информацию о том, что в 2019 году компания сумела запустить в космос 25 ракет-носителей, то выходит, что в следующем году нас ожидает запуск целых 50 космических аппаратов. И это было бы очень воодушевляющей информацией, если бы не тот факт, что изначально Россия собиралась в 2019 году совершить 45 запусков, после чего снизила ожидания до 40, а совершила в итоге вообще всего лишь 25. Поэтому то, насколько близки к реальности показатели в 50 запусков в году грядущем — это вопрос времени и только.

Но при этом важно отметить, что в текущем году абсолютно все запуски Роскосмоса оказались успешными, чего не было последние 10 лет.