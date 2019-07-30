Ferra

Россия укрупняет войска для переправ через реки и ремонта техники

Для всего этого создаются отдельные полки
Вооруженные силы Российской Федерации начали создание понтонно-мостовых полков и отдельных ремонтно-восстановительных батальонов. Большая часть таких военных формирований была распущена еще в 1989 году по решению генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

”В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности cоединения при выполнении учебно-боевых задач в пoлевых условиях”, — рассказал командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

Помимо этого он отметил, что в боевых условиях крайне важно иметь в наличии подразделения, способные мгновенно закинуть на поле боя танк, потерявший на мине, скажем, гусеничную ленту. Именно для подобного рода целей в армии и был недавно сформирован свой инженерный полк, оснащенный понтонным парком ПП-91 новейшего типа.

Самое читаемое