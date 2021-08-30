Россия улучшит основные характеристики гиперзвуковых ракет

По словам Шойгу, модернизация коснётся таких показателей как скорость, дальность и точность — именно их инженеры Минобороны хотят «прокачать» в первую очередь. При этом министр подчеркнул, что «планы улучшить гиперзвуковые ракеты находятся в перспективе», сообщает Lenta.ru.

В рамках того же эфира Шойгу напомнил, что российская армия уже оснащена гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». А вместе с ними ракетными комплексами «Авангард» с гиперзвуковым управляемым боевым блоком и лазерными комплексами «Пересвет».

Глава Минобороны заключил, Россия владеет не только тем, что можно показать, но и тем, «чем оберегать страну».