Россия улучшит свои ракетные комплексы

Наука и технологии
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Россия улучшит свои ракетные комплексыБлагодаря чему вдвое увеличит их дальность стрельбы
Российские береговые ракетные комплексы «Бал» получат новую ракету. Дальность стрельбы «Бал» с новой ракетой увеличиться вдвое. Также новый боеприпас позволит поражать не только морские, но и наземные цели. Сейчас он использует два вида ракет: Х-35 с дальностью полета в 120 километров и Х-35У с дальностью в 260 километров.
“Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК "Бал" подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле”, — сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Он подчеркнул, что с новой ракетой комплекс «Бал» по характеристикам стал сопоставимым с БРК «Бастион», который использует сверхзвуковые ракеты «Оникс».