Россия улучшит свои ракетные комплексы

“Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК "Бал" подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле”, — сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он подчеркнул, что с новой ракетой комплекс «Бал» по характеристикам стал сопоставимым с БРК «Бастион», который использует сверхзвуковые ракеты «Оникс».