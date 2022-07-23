Россия улучшит точность навигации ГЛОНАСС

В течение 2019 и 2021 годов были проведены эксперименты, в результате которых оказалось, что для точности данных достаточно информации с 15-20 станций, расположенных в России. При этом «использование информации от других гражданских ведомств с обработкой данных в нескольких центрах позволяет отсеивать недостоверные данные и тем самым защититься от форс-мажорных ситуаций».

«Программное обеспечение разработки специалистов головного научного института госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш способно в два раза улучшить точность определения координат по данным космического сегмента отечественной навигационной системы ГЛОНАСС», — сказано в сообщении «Роскосмоса».