Россия улучшит тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк»

«Солнцепёк» — тяжёлая огнемётная система на танковом шасси, в которой используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объёмным взрывом живой силы, боевой техники и фортификаций противника. По словам Лобова, «Солнцепёк» довольно востребованная машина и всегда успешно применяется на поле боя.

В ходе модернизации будут улучшены все характеристики. «Улучшения ведутся по всему спектру устройства машины — это и защищённость, это и средства связи и средства управления огнём. Это будет существенно модернизированная машина», — подчеркнул Лобов.