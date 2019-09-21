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Россия уничтожила шпионский израильский беспилотник над Сирией

Официальных комментариев от сторон не поступало
Известно, что ранее Москва поставила Израилю ультиматум по поводу нарушения воздушного пространство Сирии и нанесению авиаударов по ее территории. Однако по какой-то причине Израиль не стал реагировать на требования России.

Согласно новым данным, в минувшую ночь на территории Сирии был сбит израильский беспилотник. Вероятно, летательный аппарат Израиля производил корректировку ракетных поражений по городу Джармана. Но обстрел был быстро прекращен, поскольку за несколько минут до инцидента с сирийской авиабазы Хмеймим устремился отечественный истребитель ВКС РФ. Преодолев 210 километров он мгновенно устранил беспилотник, который нарушил сирийское воздушное пространство.

Известно, что летательный аппарат нарушителей рухнул в районе Аль-Хусейния. На данный момент ни одна из сторон не комментирует произошедшее.

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