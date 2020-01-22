Россия усилит защиту Москвы от ядерного удара

”В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без её снятия с боевого дежурства”, - поделился генерал-майор.Отмечается, что благодаря существующей системе противоракетной обороны, защита Москвы от ракетной атаки займет буквально несколько десятков минут.

Грабчук также добавил, что система способна определить цель на расстоянии порядка нескольких тысяч км. Отмечается, что в то же время происходит решение задачи определения боевых блоков из множества фальшивых целей, а также определяются их траектории.

Кроме того, по словам Грабчука, ракетная атака, при этом, может иметь продолжительность меньше минуты. Также сообщается, что благодаря функциональности системы есть возможность перехватить ракеты, которые наносят удар по городу, с вероятностью почти 100%.