Россия ускорит испытания новейшей гиперзвуковой ракеты

Так, один из источников российского агентства ТАСС рассказал, что представленные ранее сведения о том, что военные намерены испытать ракеты с борта подводной лодки “Северодвинск”, являются правдой. К слову сама компания, разработавшая гиперзвуковую ракету “Циркон”, отказалась давать какие-либо комментарии по поводу появившейся информации.

Напомним, что еще в январе в сети начали ходить разговоры о том, что фрегат “Адмирал Горшков” впервые запустил ракету “Циркон”. Примерно в то же время инсайдеры сообщили и о том, что пуск провели из акватории Баренцева моря.