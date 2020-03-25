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Россия ускорит испытания новейшей гиперзвуковой ракеты
Так, уже в 2020 году пройдут запуски оружия с разных “платформ”
В сети появилась информация о том, что Россия ускорит испытания новейшей гиперзвуковой ракеты — на текущий год уже намечены запуски нового вооружения как с подводных лодок, так и с новейшего фрегата “Адмирал Горшков”.
Так, один из источников российского агентства ТАСС рассказал, что представленные ранее сведения о том, что военные намерены испытать ракеты с борта подводной лодки “Северодвинск”, являются правдой. К слову сама компания, разработавшая гиперзвуковую ракету “Циркон”, отказалась давать какие-либо комментарии по поводу появившейся информации.
Напомним, что еще в январе в сети начали ходить разговоры о том, что фрегат “Адмирал Горшков” впервые запустил ракету “Циркон”. Примерно в то же время инсайдеры сообщили и о том, что пуск провели из акватории Баренцева моря.