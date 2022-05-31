Россия успешно испытала ракеты «Циркон» с надводного носителя

По словам всё того же источника, финальный запуск проводился с целью подтвердить максимальную дальность полета ракеты. В итоге в качестве стартовой платформы был выбран фрегат «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря.

В рамках испытаний, корабль успешно поразил мишень «Цирконом» на расстоянии 1 тыс км в Белом море.

Напомним, что ранее также стало известно, что Россия запустила разработку нового берегового ракетного комплекса под «Циркон». Ожидается, что новый комплекс сможет поражать не только надводные цели, но и, наконец-то, наземные.