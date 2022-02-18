Россия успешно опробовала стрельбу по малоразмерным целям на учениях зенитных войск

В ходе учений была успешно опробована стрельба по малоразмерным маневрирующим целям из ЗРК «ТОР-М2У». Были отработаны задачи по обнаружению и сопровождению целей.

Кроме этого, военные ЮВО отработали управление огнем и поражение целей с выполнением электронных пусков управляемыми боеприпасами. Отмечается, что учебные цели были поражены на дальности до десяти километров.