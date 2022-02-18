Россия успешно опробовала стрельбу по малоразмерным целям на учениях зенитных войск

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Россия успешно опробовала стрельбу по малоразмерным целям на учениях зенитных войскНа полевом выходе 49-й армии
Пресс-служба Южного военного округа сообщила о проведении учений зенитными подразделениями 49-й общевойсковой армии.
В ходе учений была успешно опробована стрельба по малоразмерным маневрирующим целям из ЗРК «ТОР-М2У». Были отработаны задачи по обнаружению и сопровождению целей.
Кроме этого, военные ЮВО отработали управление огнем и поражение целей с выполнением электронных пусков управляемыми боеприпасами. Отмечается, что учебные цели были поражены на дальности до десяти километров.
Источник: Lenta.ru