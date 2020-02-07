Наука и технологии
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Россия успешно совершила первый космический пуск в 2020 году
Российская ракета запустила британские спутники OneWeb
Роскосмос сообщил об успешном осуществлении запуска российской ракетой-носителем "Союз-2.1б" британских спутников связи OneWeb с космодрома “Байконур”. На данный момент спутники уже выведены на орбиту.
”Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока "Фрегат"! Они выведены на целевые орбиты”, — поделились представители Роскосмоса на официальной странице в социальной сети Twitter. Известно, что запуск ракеты “Союз” был осуществлен с 31-й площадки Байконура в 00:42 по Москве, а уже в 00:52 "Фрегат" с космическими аппаратами произвел успешное отдаление от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.
Отметим, что это первый космический запуск в России в 2020 году. Сообщается, что на текущий год было запланировано как минимум 40 отправок с космодромов "Байконур", "Восточный", "Плесецк", а также "Куру".