Россия успешно совершила первый космический пуск в 2020 году

”Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока "Фрегат"! Они выведены на целевые орбиты”, — поделились представители Роскосмоса на официальной странице в социальной сети Twitter. Известно, что запуск ракеты “Союз” был осуществлен с 31-й площадки Байконура в 00:42 по Москве, а уже в 00:52 "Фрегат" с космическими аппаратами произвел успешное отдаление от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.