Россия успешно запустила в космос собственный военный спутник

Согласно официальному сообщению ведомства, "Союз-2.1в" успешно стартовала с космодрома Плесецк 25 ноября в 20:52 по московскому времени. При этом уже буквально через две минуты после того, как ракета стартовала, она была принята на сопровождение средствами, расположенными непосредственно на базе Минобороны.

”Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли”, — заявили представители министерства.