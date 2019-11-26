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Россия успешно запустила в космос собственный военный спутник
Для этого была использована ракета внутреннего производства “Союз-2.1в”
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сообщение, согласно которому ведомству удалось успешно вывести на околоземную орбиту новый военный спутник. Что интересно, данный запуск является вторым для ракеты-носителя “Союз-2.1в” за 2019 год.
Согласно официальному сообщению ведомства, "Союз-2.1в" успешно стартовала с космодрома Плесецк 25 ноября в 20:52 по московскому времени. При этом уже буквально через две минуты после того, как ракета стартовала, она была принята на сопровождение средствами, расположенными непосредственно на базе Минобороны.
”Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли”, — заявили представители министерства.