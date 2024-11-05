Россия установила новый рекорд одновременного запуска спутников

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на целевые орбиты 53 малых спутника, среди которых аппараты российского и зарубежного производства. В Роскосмосе сообщили, что запуск прошёл с космодрома Восточный с использованием ракеты «Союз-2.1б». Среди спутников, доставленных в космос, значатся как российские аппараты, так и совместные разработки с Китаем, Зимбабве и Ираном.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с площадки космодрома в 02:18 по московскому времени, выведя на орбиту разгонный блок с основной полезной нагрузкой — спутниками «Ионосфера-М» № 1 и № 2. Всего запуск стал рекордным для отечественной космонавтики, ведь одновременно на орбиту были отправлены 51 российский космический аппарат. Дополнительную нагрузку составили спутники для мониторинга и научно-образовательные устройства.

В компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group, подтвердили успешный вывод 28 своих спутников. По словам главы компании Владислава Иваненко, центр управления в Москве уже фиксирует телеметрические сигналы и калибрует системы спутников для их дальнейшего управления. Окончательные результаты миссии ожидаются в течение суток, и специалисты надеются на полное подтверждение успеха запуска.