Наука и технологии
Сегодня 17:21
Россия установит слежку за Польшей и США с воздуха
Все в рамках международного договора
Издание “Красная звезда”, принадлежащее Минобороны России, опубликовало материал, в котором говорится о том, что российские самолеты займутся наблюдательными полетами над территориями Польши и США. Сделано это будет в рамках международного Договора по открытому небу.
Так, с 21 по 25 октября российский Ан-30Б совершит пролет 1,4 тыс км над территорией Польши. Примерно в тот же период, с 21 по 26 октября, другой российский самолет, Ту-154, совершит точно такой же наблюдательный полет над территорией США общей протяженностью 5,1 тыс километров. Важно отметить, что маршруты российских летчиков заранее согласованы со специалистами из США и Польши. При этом эксперты этих стран займутся контролем соблюдения Россией международного Договора по открытому небу.
Напомним, что в свою очередь турецкий самолет, судя по сообщению от 14 октября, должен будет пролететь над территорией России в рамках все того же международного договора.
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