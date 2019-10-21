Россия установит слежку за Польшей и США с воздуха

Так, с 21 по 25 октября российский Ан-30Б совершит пролет 1,4 тыс км над территорией Польши. Примерно в тот же период, с 21 по 26 октября, другой российский самолет, Ту-154, совершит точно такой же наблюдательный полет над территорией США общей протяженностью 5,1 тыс километров. Важно отметить, что маршруты российских летчиков заранее согласованы со специалистами из США и Польши. При этом эксперты этих стран займутся контролем соблюдения Россией международного Договора по открытому небу.

Напомним, что в свою очередь турецкий самолет, судя по сообщению от 14 октября, должен будет пролететь над территорией России в рамках все того же международного договора.