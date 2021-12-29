Россия уточнила, когда появятся результаты испытаний плавающего танка «Спрут-СДМ1»

«Спрут-СДМ1» сочетает качества легкого танка и БМД. Танк имеет рекордную для своего класса 125-миллиметровую пушку и способен вести стрельбу не только на суше, но и на воде. Без дозаправки «Спрут-СДМ1» способен проехать около 500 километров. Оздоев рассказал, что машина в первую очередь предназначена для Воздушно-десантных войск России, отмечая внимание потенциальных зарубежных заказчиков – “потенциальные заказчики за рубежом посматривают с завистью”.

Как сообщил Бекхан Оздоев, итоги испытаний будут объявлены уже в начале 2022 года и добавил, что «Ростех» уже начал подготовку производства под серийный выпуск данной боевой машины.