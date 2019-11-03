Россия уточнила срок испытаний БМП с новыми противотанковыми ракетами

”В настоящее время идут государственные испытания новейшей машины, до 1 декабря они должны быть завершены”, — сообщает источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что боевая машина БМП-2М оборудована модулем “Бережок”, современной системой манипуляцией огнем, а также абсолютно новыми средствами поражения и более совершенным двигателем.

Благодаря внесенным в боевую машину изменениям, диапазон ее возможностей увеличился. Так, на данный момент она может совершать стрельбу на плаву и на ходу даже в ночное время суток. Более того, сообщается, что боевые способности БМП-2М увеличились в четыре раза.