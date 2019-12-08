Россия уточнила сроки полной починки системы "Глонасс"

Напомним, что нескольким ранее сообщалось, что уже 10 декабря с Плесецка могут запустить ракету-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М". Таким образом планировалась смена новым аппаратом орбитального спутника "Глонасс-М" с системным номером 742, отказавшего в августе. Однако сейчас источники утверждают, что запуск запасного спутника будет произведен не раньше февраля следующего года.

”Запуск резервного спутника "Глонасс-М", которому предстоит сменить в космосе аналогичный аппарат с системным номером 735, планируется на 5 или 12 февраля”, - сообщил источник в ракетно-космической отрасли.