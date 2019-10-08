Россия уточнила условия конфискации транспорта в случае войны

“Из них, рейсовых и междугородных автобусов, планируют формировать отдельные автосанитарные роты. В мирное время предприятия и муниципалитеты могут не беспокоиться за свое имущество: машины призовут на службу лишь в случае крайней необходимости с выплатой компенсации от государства”, — говорится в официальном заявлении ведомства.

Новый порядок перевозки раненых, к слову, уже был отработан — произошло это в рамках стратегических учений "Центр-2019" проходивших в Новосибирске. В рамках данных учений были организовали маршруты, которые использовались для доставки в госпитали нуждающихся в этом бойцов.