Россия увеличила количество исследований в генетике

Рынок генетического тестирования в России будет расти в ближайшие годы. Гендиректор научной лаборатории «Система-Биотех», Артём Сиразутдинов, говорит, что к 2028 году его объем увеличится в шесть раз и достигнет 16 миллиардов рублей. Уже сейчас рынок значительно вырос и к 2023 году превысит 2,5 миллиарда рублей. Это предоставляет большие возможности для генетических компаний.

Генетическое тестирование становится все популярнее, и на это влияют различные факторы. Некоторые страховые компании предлагают клиентам пройти генетические исследования перед покупкой страховки на жизнь, чтобы оценить риски и предрасположенность к разным болезням. Этот тренд в использовании генетических тестов для страхования будет продолжаться и в будущем.

Пандемия коронавируса также сыграла важную роль в развитии рынка генетического тестирования. Массовое проведение генетических анализов с использованием ПЦР-тестов на COVID-19 помогло генетическим компаниям получить финансирование для разработки и выпуска других видов генетических тестов. Увеличился спрос на генетические исследования среди людей, которые заботятся о своём здоровье и интересуются профилактической медициной.

Кроме того, генетические компании могут найти рост, сотрудничая с государственными структурами. Генетические тесты широко используются правоохранительными органами для идентификации личности и криминалистического анализа. Учитывая отсутствие основных международных поставщиков на российском рынке, местные компании в этой области могут занять важную нишу в исследованиях и разработках.